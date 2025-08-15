CARONNO PERTUSELLA – Si è disputato ieri mattina allo stadio di corso della Vittoria il primo test stagionale della Caronnese (Eccellenza), che in un allenamento congiunto ha affrontato la Pro Sesto, formazione di Serie D. Il match si è chiuso 1-2 per i milanesi.

Avvio vivace dei rossoblù, pericolosi con due corner nei primi minuti, ma la Pro Sesto ha colpito al primo affondo e poi raddoppiato con un’altra punizione, arma efficace per tutta la partita.

Nella ripresa mister Michele Ferri ha dato spazio a molti volti noti e al nuovo acquisto Ferdinando Vitofrancesco. A dieci minuti dalla fine Federico Corno ha firmato il gol che ha riaperto la gara, con la Caronnese vicina al pari in più occasioni.

Nonostante la sconfitta, la prestazione ha offerto indicazioni incoraggianti a dieci giorni dall’inizio della stagione ufficiale.

(foto: alcune fasi del match giocato ieri mattina allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

