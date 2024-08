SARONNO – Vittoria biancoceleste nell’amichevole in Liguria contro l’Entella società di Chiavari che milita in serie C. Alle 11 nell’allenamento congiunto e partitella (molto informale e senza numeri sulle maglie) con l’Entella (una formazione mista riserve e Primavera) i saronnesi hanno vinto 2-1.

QUI L’ARTICOLO SULLA PARTITA

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti