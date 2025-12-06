SARONNO – Sabato interlocutorio per il Fbc Saronno, che nell’anticipo della 15ª giornata di Eccellenza ha affrontato una Sestese relegata nelle zone basse della classifica ma con un rendimento non del tutto rispecchiato dai punti raccolti. Al Colombo Gianetti gli ospiti hanno confermato di essere avversari ostici, giocando alla pari con i biancocelesti.

“Il pari ci sta – commenta a fine gara l’allenatore del Fbc, Danilo Tricarico – Meglio il nostro primo tempo del secondo. In questi giorni stiamo vivendo una fase di assestamento legata al mercato”. La squadra, infatti, è reduce da alcune partenze e nei prossimi giorni accoglierà diversi nuovi innesti: il volto del “nuovo” Saronno si definirà man mano nelle prossime settimane.

Fbc Saronno-Sestese 1-1

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco; Monfron (25’ st Ruschena), Benedetti (39’ st Sardo), Moretti (29’ st Cabezas), De Vincenzi, Alletto; Cocuzza (42’ st Serra), Vassallo. A disposizione Norrito, Hasanaj, Volontè, Raimondo, Lorusso. All. Tricarico.

SESTESE (5-3-2): Tamma; Bernasconi (30’ st Merandi), Bertoli, Kamana, Scaglione (34’ st Morello), Riceputi; Fischietti, Blandino, Dal Santo; Casagrande (34’ st Milani), Capuano. A disposizione Catanese, Bettini, Samake, Scorpaniti, Midaglia, Modotti. All. Tomasoni.

Arbitro: Basso di Lodi (Nava di Monza e Cappello di Lecco).

Marcatori: 31’ pt Cocuzza (S), 24’ st Riceputi (Se).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 3-3. Ammoniti Kamana, Cabezas, Dal Santo. Recupero 1-4.

Risultati e programma

Anticipi di oggi: Arconatese-Caronnese 2-3, Fbc Saronno-Sestese 1-1, Arcellasco-Altabrianza 0-1. Oggi alle 14.30 Legnano-Mariano, Lentatese-Rhodense, Magenta-Vergiatese, Solbiatese-Sedriano, alle 15 Ardor Lazzate-Vis Nova Giussano e Besnatese-Vigevano.

Classifica

Arconatese 36 punti, Solbiatese 27, Caronnese 25, Fbc Saronno 24 Legnano e Besnatese 21, Rhodense e Vergiatese 20, Magenta 19, Vis Nova Giussano, Mariano ed Arcellasco 17, Sedriano, Sestese e Lentatese 16, Altabrianza 15, Vigevano 11, Ardor Lazzate 9.

