SARONNO – Una bellissima partita ricca di emozioni quella andata in scena ad Arconate nel primo pomeriggio di oggi 18 gennaio tra i padroni di casa dell’Arconatese e il Fbc Saronno valida per la seconda giornata di campionato del girone A di Eccellenza lombarda. La partita si conclude con il risultato di 1-1 con le reti firmate da Vassallo al 10′ del primo tempo per il Saronno e Vavassori in risposta immediata al 12′ per la squadra gialloblu.
Arconatese-Fbc Saronno 1-1
ARCONATESE (5-3-2): Santulli; Tirapelle, Luoni, Alberton, Gerevini, Vavassori (32’ st Menegazzo); Scapinello, Cavagna, D’Errico; Zocco Ramazzo (25’ st Villari), Silvano. A disposizione Pisoni, Mazzanzanica, Calabrese, Paparella, Nigro, Gnaziri, Medici. All. Livieri.
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto, Lorusso (20’ st Raimondo), Viganò; Benedetti (22’ st Serra), Ruschena, Mira (30’ st Mzoughi), Lazzaro; Ientile, Cocuzza (11’ st De Vincenzi), Vassallo. A disposizione Norrito, Manfron, Quaglio, Provasi, Lofoco. All. Tricarico.
