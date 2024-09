LAZZATE – La gioia dei tifosi dell’Ardor Lazzate e la delusione di quelli del Fbc Saronno: questi i sentimenti a fine gara, la più attesa della quarta giornata di Eccellenza. 5-2 per i brianzoli, con sorpasso in classifica, ora l’Ardor è seconda e il Fbc lascia il primo posto e scivola al terzo, per gli amaretti è la prima sconfitta in campionato. Sconfitta d’altronde netta, maturata già nel primo tempo (3-1) con i locali quindi a prendere ulteriormente il largo nella ripresa. Menzione speciale per lo scatenato bomber di casa, Giangaspero, autore di una doppietta (ma anche di un bellissimo gol al volo annullato per fuorigioco) e Lukumu che ha firmato la quinta rete con una splendida azione personale. Ardor dunque in gran spolvero, per i saronnesi una domenica storta.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

E le interviste del dopo partita.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 5-2

ARDOR LAZZATE (4-1-3-2): De Toni; Guanziroli, Marioli, Mzoughi, Schieppati; Caffi (19’ st Lukumu); Rapone (35’ st Spitaleri), Fogal (13’ st Vincenzi), Rondina; Benedetti (19’ st Gazo), Giangaspero (29’ st Pedrabissi). A disposizione Castelli, Grandi, Oggionni, Treccozzi. All. Fedele.

FBC SARONNO (4-3-3): Gargarella; Ortolani, Fasoli (20’ st Mammetti), Bello, Brennici (1’ st D’Addesio); Favilla (29’ pt Sardo), Pedrocchi, Alvitrez (24’ st Cabezas); Vaglio (41’ st Gatti), Locati, Pontiggia. A disposizione Barlocco, Pandini, Siviero, Rudi. All. Varaldi.

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo (Rossi di Cinisello Balsamo e Chiariello di Legnano).

Marcatori: 5’ pt Giangaspero (A), 6’ pt Benedetti (A), 34’ pt Fogal (A), 42′ pt Sardo (S), 17’ st Giangaspero (A), 27’ st Lukumu (A), 42’ st Mammetti (S).

29092024