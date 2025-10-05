LAZZATE – Al centro sportivo Gianni Brera di Lazzate il Fbc Saronno, durante la quarta giornata di campionato del girone a di Eccellenza Lombardia disputata nel pomeriggio di oggi 5 ottobre, trova i primi tre punti stagionali mettendo in mostra un bel calcio e una bellissima prestazione contro un Ardor Lazzate che non è sembrato mai padrone del campo.
Ardor Lazzate-Fbc Saronno 0-1 (0-0)
ARDOR LAZZATE (3-5-2) Ferrara; Guanziroli, Marioli, Priola; Grillo (36’ s.t. Galimberti), Di Giuliomaria (17’ s.t. Rovedatti), Mira, Panatti, Cazzaniga (36’ s.t. Lokumu); Spitaleri (6’ s.t. Rapone), De Angelis. A disposizione Petriccione, Vianello, Gualtieri, Buzzetti, Zermo. All. Fedele.
FBC SARONNO (4-1-2-3) Todesco; Alletto, Lofoco, Viganò, Ruschena; De Vincenzi; Lazzaro, Cabezas (12’ s.t. Serra); Vaglio, Benedetti, Cocuzza (38’ s.t. Alvitrez). A disposizione Norrito, Mzoughi, Hasanaj, Corona, Vincenzi, Favilla, Mondoni. All. Tibaldo.
Arbitro Ginolfi di Lodi (Marchetto di Gallarate e Lanzavecchia di Varese).
Marcatore s.t. 18’ Benedetti (S).
Note – Spettatori 300. Angoli 6-6. Ammoniti Di Giuliomaria, Serra, Marioli, Benedetti e l’allenatore di casa Fedele. Recupero 1-4.
