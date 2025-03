SEVESO – Il Fbc Saronno conquista il quarto risultato utile consecutivo grazie alla vittoria della partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo a Seveso in casa del Base 96 in occasione della ventottesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia grazie alle reti di Fasoli nel primo tempo e di Locati nel secondo.

BASE 96 SEVESO – FBC SARONNO 1-2

BASE 96 SEVESO (4-4-2): Migliore; Ramos Fortes, Cappanera, Galimberti, Grippo; Carraro (13’ st Pirovano), Ruggeri, Capelli, Pagliaro (18’ st Biancu); Marinoni (29’ st. La Grutta), Marinaci (23’ st Adamo). A disposizione Contato, Quitadamo, Argenti, Campanati, Pirovano, Romano. All. Cazzaniga.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Fasoli, Bello, Alletto (33’ st Rudi); Proserpio, Pedrocchi (13’ st Cabezas), De Vincenzi; Ferrari (25’ st Brenicci), Mammetti (43’ st Marangoni), Schingo (13’ st Locati). All. Tucci, Pandini, Papasodaro, Ruschena. All. Tibaldo.

Arbitro: Corna di Bergamo (Cortesi di Bergamo e Desiderato di Legnano).

Marcatori: 29’ pt Fasoli (Sa), 11’ st Marinaci (Ba), 35’ st Locati (Sa).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-3 Fbc Saronno. Ammoniti Carraro, Fasoli, Cappanera. Espulso Cappanera al 45’ s.t. per somma di ammonizioni. Recupero 1-6.