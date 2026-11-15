SEDRIANO – Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Fbc Saronno, raggiunto in pieno recupero dal Sedriano dopo avere accarezzato a lungo la possibilità di conquistare i tre punti. Finisce 2-2 la sfida della decima giornata di Eccellenza, con i biancocelesti di mister Tricarico due volte in vantaggio grazie alle reti di Ientile e Vassallo, ma raggiunti prima da Airaghi e poi, al 48′ della ripresa, dall’ex Schingo su calcio di rigore.

Una partita combattuta, con occasioni da entrambe le parti, nella quale il Saronno ha mostrato buone trame offensive ma non è riuscito a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

Primo tempo: Ientile segna, Airaghi risponde

L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che all’8′ vanno vicinissimi al gol. Il Saronno perde palla sulla trequarti e, dopo una serie di rimpalli, l’ex biancoceleste Schingo colpisce il palo alla destra di Todesco.

La risposta ospite arriva all’11’, con una rapida ripartenza che Malvestio non riesce a concretizzare, e soprattutto al 13′, quando Vassallo impegna Menegoni con una conclusione respinta in tuffo. Al 25′ il Saronno passa in vantaggio: Ientile trova lo spazio sulla sinistra e lascia partire un diagonale che supera il portiere avversario per lo 0-1. Il Sedriano reagisce immediatamente. Al 28′ Tomassone, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa e centra la traversa. I padroni di casa insistono, conquistando una serie di corner, e al 32′ trovano il pareggio: Gianelli batte dalla bandierina, Airaghi anticipa tutti nell’area piccola e insacca di testa. Il Saronno non si arrende e al 35′ sfiora nuovamente il vantaggio. Giudici serve Vassallo, che conclude di prima intenzione colpendo la base del palo. Prima dell’intervallo, al 38′, ci prova anche Parrella dalla lunghissima distanza, ma Todesco blocca in tuffo.

Ripresa: Vassallo riporta avanti il Saronno

Nel secondo tempo il Sedriano si rende pericoloso al 6′, quando Todesco deve uscire tempestivamente per anticipare Schingo. All’11’ il Saronno costruisce una buona combinazione tra Renner e Ientile, senza però riuscire a completarla. Due minuti più tardi arriva il nuovo vantaggio biancoceleste. Al 13′ Ientile insiste in un’azione offensiva, il pallone resta nei pressi dell’area piccola e Vassallo è il più rapido ad avventarsi sulla sfera, trovando la zampata vincente per l’1-2. Il Sedriano protesta per un presunto fuorigioco, ma l’arbitro convalida la rete. Il Saronno sembra così avviato verso una vittoria importante in trasferta. Mister Tricarico interviene con diversi cambi, mentre i padroni di casa cercano di recuperare lo svantaggio.

La beffa nel recupero: Schingo firma il 2-2

L’episodio decisivo arriva al 48′ della ripresa, quando il Sedriano conquista un calcio di rigore per un intervento di Lofoco su Schingo all’interno dell’area. È proprio l’ex giocatore del Saronno a presentarsi sul dischetto e a trasformare il penalty che fissa il risultato sul 2-2. Una conclusione particolarmente amara per i biancocelesti, che avevano già visto sfumare il primo vantaggio e che, dopo essere tornati avanti nella ripresa, devono accontentarsi di un punto.

La partita si chiude davanti a circa 200 spettatori, con un dato significativo: otto calci d’angolo per il Sedriano contro uno soltanto per il Saronno.

Sedriano-Fbc Saronno 2-2

SEDRIANO (4-3-3): Menegoni; Garavaglia (46′ st Quaglio), Vinetot, Airaghi (35′ st Citro), Tomassone; Gianelli, Brugnone (46′ st Celano), Pitissi (21′ st Leone); Schingo, Parrella (35′ st Bonora), Isufi. A disposizione: Gelao, Taccone, Annale, Arisci. Allenatore: Barbieri.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Brambilla (24′ st Tarabbia), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio (15′ st Lazzaro), Schenetti, Ientile (28′ st Favilla); Vassallo (36′ st Serra), Candido (36′ st Lofoco), Giudici. A disposizione: Zadek, Rusyn, Sardo, Cocuzza. Allenatore: Tricarico.

Arbitro: Sivilli di Chieti (assistenti Houjjaji di Treviglio e Guida di Pavia).

Marcatori: 25′ pt Ientile (S), 32′ pt Airaghi (Se); 13′ st Vassallo (S), 48′ st Schingo (Se, rigore).

Note: spettatori 200 circa. Angoli 8-1 per il Sedriano. Ammoniti Scaglione, Malvestio, Brugnone, Favilla, Serra. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Le interviste

15112026