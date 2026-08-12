SARONNO – Buona la prima per il Fbc Saronno (Eccellenza), che al Colombo Gianetti ha inaugurato le amichevoli precampionato battendo 2-0 il Fc Paradiso, formazione del terzo livello svizzero presentatasi però con un organico largamente rimaneggiato. Nonostante il gran caldo e una preparazione iniziata soltanto il 3 agosto, i biancocelesti hanno mostrato già una buona intesa, mantenendo a lungo l’iniziativa. La partita si è decisa nel primo tempo: al 12′ Scaglione ha sbloccato il risultato con un tocco ravvicinato, mentre al 19′ Candido ha firmato il 2-0 con un bel pallonetto dalla trequarti.

Nella ripresa mister Danilo Tricarico ha dato spazio a numerosi cambi e ai giovani della rosa. Circa un centinaio gli spettatori presenti per assistere alla prima uscita stagionale del nuovo Fbc.

Fbc Saronno-Fc Paradiso 2-0

FBC SARONNO (3-4-3): De Toni; Brambilla, Scaglione, Mazzola; Malvestio, Lazzaro, Ientile, Ruschena; Vassallo, Candido, Cocuzza. Entrati: Zadek, Rusyn, Lofoco, Tarabbia, Favilla, Quaglio, Sardo, Stucchi, Vallotto, Serra, Veronelli, Piroso. All. Tricarico.

FC PARADISO (4-4-2): Abazi; Cellamare, Tentardini, Ballerini, Iapichino; Assui, De Souza, Guidotti, Tushi; Smaili, Mateucci. Entrati: Aiello, Mercuri, Al Jumur, Montes, Bejenaru V., Bejenaru N., Benacquista, Ouattara. All. Cotta.

Marcatori: p.t. 12′ Scaglione (S), 19′ Candido (S).

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