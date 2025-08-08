CARONNO PERTUSELLA -Martedì 5 agosto la Caronnese si è ritrovata per il calcio d’inizio della nuova stagione al campo di corso della Vittoria: confermato quasi del tutto il blocco che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in Serie D, con tanti senatori che hanno voluto restare per provarci ancora una volta. Inoltre, nella giornata di oggi, anche diversi giovani provenienti che cercheranno di giocarsi le proprie carte per mettersi in luce di fronte agli occhi di mister Michele Ferri, confermatissimo alla guida del gruppo. Insieme al preparatore atletico Ciro Improta, oggi si sono poste le basi per il lavoro fisico necessario per arrivare all’inizio del nuovo campionato tirati a lucido. Michele Ferri, allenatore della prima squadra della Caronnese, non si nasconde: “Vogliamo salire di categoria. La scorsa stagione tutti hanno visto di che cosa siamo capaci, quindi dobbiamo metterci ancora più forza, energia, voglia e spirito di squadra. Tutti sanno che siamo una squadra di alto livello e cercheranno di metterci in difficoltà in tutti i modi. Quindi ripartiamo dallo spirito che abbiamo costruito l’anno scorso e dalle idee di gioco che abbiamo messo in campo. Buon lavoro a tutti”.

Anche il capitano, Federico Corno, non vede l’ora di iniziare: “L’amarezza e le lacrime al termine della partita di San Donà le abbiamo già cancellate. Siamo in un girone molto complicato, ma siamo anche consapevoli di quello che possiamo fare. Per me sarà la 18esima stagione qui e, nonostante il tanto tempo trascorso, è come se fosse la prima volta. Non vedo l’ora che cominci il campionato, ma prima dobbiamo prepararci al meglio e lavorare duro”.

Tutto lo staff

Il timoniere Michele Ferri, allenatore della squadra, sarà coadiuvato dal confermatissimo Ciro Improta, preparatore atletico, e dal preparatore dei portieri Mario Vella, che torna in prima linea tra i rossoblù. La gestione tecnica è confermata nelle sapienti mani di Emiliano Nitti (direttore generale tecnico) supportato da Danilo Vago (collaboratore area tecnica).

Novità anche nello staff medico dove si registra l’arrivo del nuovo fisioterapista Alessandro Mantovani mentre a guidare l’organizzazione della squadra ci sarà Fabrizio Volontè (team manager) con Luca Di Vincenzo in qualità di dirigente addetto agli arbitri e Lino Bonsignori segretario generale.

Le amichevoli

Già confermate le amichevoli della squadra dell’intero mese di preparazione: il 14 agosto alle 10.30 Caronnese-Pro Sesto, il 20 agosto alle 16 Caronnese-Briga, il 24 agosto alle 16 Caronnese-Fucina e il 31 agosto alle 15.30 Inveruno-Caronnese.

(foto Caronnese: alcune immagini della preparazione allo stadio)

