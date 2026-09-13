CARONNO PERTUSELLA – Un derby senza storia quello che ha aperto il campionato di Eccellenza per Caronnese e Fbc Saronno. I rossoblù di Andrea Tomasoni si sono imposti con un netto 4-0, costruendo il successo soprattutto nella parte conclusiva del primo tempo.

Grande protagonista Youns El Hilali, autore di una tripletta. È stato lui a sbloccare il risultato al 29′, prima del raddoppio di Fogal al 34′. Al 43′ ancora El Hilali ha portato la Caronnese sul 3-0, mettendo già una seria ipoteca sulla vittoria.

Al rientro dagli spogliatoi sono bastati appena due minuti all’attaccante rossoblù per completare la propria tripletta e fissare il risultato sul definitivo 4-0.

Una partenza perfetta per la Caronnese, che conquista così i primi tre punti della stagione, mentre per il Saronno di Danilo Tricarico arriva una giornata da dimenticare e la necessità di una pronta reazione. L’occasione arriverà già mercoledì, quando le due formazioni si ritroveranno nuovamente di fronte in Coppa Italia.

Riviviamo il derby Caronnese-Fbc Saronno attraverso la fotogallery di Andrea Elli.

Caronnese-Fbc Saronno 4-0

CARONNESE (3-4-3): Paloschi; La Ruffa (28′ st Bobbo), Bernacchi (12′ pt Zeroli), Pisan; Caluschi (40′ st Furlan), Cocuz, Palma, Colombo D.; Minuzzi (35′ st Confalonieri), Fogal, El Hilali (18′ st Corno). A disposizione: Colombo N., Cappi, Pliscovaz, Boccuzzi. All. Tomasoni.

FBC SARONNO (4-1-3-2): De Toni; Ruschena, Lofoco, Tarabbia (27′ st Rusyn), Mazzola (1′ st Schenetti); Lazzaro; Giudici (27′ st Scaglione), Malvestio, Ientile (16′ st Sardo); Candido, Cocuzza (12′ st Serra). A disposizione: Zadek, Brambilla, Stucchi, Piroso. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Mokhnatyy di Brescia e Fazzo di Milano).

Marcatori: 29′ pt El Hilali (C), 34′ pt Fogal (C), 43′ pt El Hilali (C); 2′ st El Hilali (C).

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