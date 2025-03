CARONNO PERTUSELLA – cD che adesso sembra sempre più vicina visto anche il pareggio odierno della Solbiatese distante adesso solamente una lunghezza di distanza. Il Cinisello subisce, invece, una pesante sconfitta in una partita nella quale non è riuscito a fermare l’inarrestabile offensiva avversaria. Dopo i risultati di oggi, la Caronnese resta al terzo posto del girone accorciando, però, a due punti le distanze dal capolista Pavia mentre il Cinisello resta a metà classifica a due lunghezze di distanza dalla zona play-out.

Le interviste

La cronaca play by play.

Caronnese-Cinisello 4-0

CARONNESE (4-3-3): Vergani; Lofoco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Malvestio, Zibert, Cannizzaro (16’ st Savino); Corno (40’ st Oliviero), Colombo, Romeo (29’ st Paltrinieri). A disposizione Paloschi, Cerreto, Napoli, Tondi, Omoregbe, Sotelo Guerra. All. Ferri.

CINISELLO (4-3-3): Calabrò; Manta, Lazzaroni (1’ st Vario), Frigerio, Boni; Cesana (19’ st Caccianiga), Crimaldi (1’ st Principi), Ranzetti (1’ st Martini); Osnato (24’ st Piccirillo), Pardo, Chiodi. A disposizione Meneghel, Pellegrino, Silvestre, Stefanoni. All. Vianello.

Arbitro: Malagnino di Castelfranco Veneto (Caccia di Bergamo e Allegri di Mantova).

Marcatori: 23’ pt Corno (Ca), 26’ pt Zibert (Ca), 31’ st Colombo (Ca), 46’ st Zibert (Ca).

Risultati

27′ giornata. Sabato: Vergiatese-Sestese 0-2, Fbc Saronno-Mariano 0-0, Sedriano-Meda 3-0. Domenica: Caronnese-Cinisello 4-0, Legnano-Ispra 1-4, Rhodense-Base 96 Seveso 2-1, Robbio Libertas-Lentatese 0-0, Solbiatese-Casteggio 1-1, Ardor Lazzate-Pavia 1-2.

Classifica

Pavia 62 punti, Solbiatese 61, Caronnese 60, Rhodense 59, Mariano 53, Ardor Lazzate 50, Fbc Saronno 40, Sestese 36, Cinisello e Legnano 32, Lentatese e Vergiatese 31, Sedriano 30, Casteggio e Ispra 29, Meda 23, Robbio Libertas 20, Base 96 Seveso 17.

17032025