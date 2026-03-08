SEDRIANO – Il Fbc Saronno conquista tre punti pesanti sul campo del Sedriano vincendo 0-1 al termine di una partita intensa e combattuta fino alla fine. La gara parte con grande aggressività dei padroni di casa, che pressano alto e costringono i biancocelesti a prendere le misure per buona parte del primo tempo. Le occasioni arrivano soprattutto nella fase centrale della frazione: al 21’ Menni prova a farsi spazio in area ma viene rimpallato, mentre al 28’ il Saronno sfiora il vantaggio con Ientile che devia di testa un cross di Lorusso, ma Tomassone salva sulla linea. Poco dopo ci provano anche Vassallo con due conclusioni fuori misura. Al 40’ il Saronno trova la rete con Mira sugli sviluppi di una mischia, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Nella ripresa la partita resta equilibrata. Al 16’ Lorusso ci prova di testa, mentre al 19’ il Sedriano risponde con Sorrenti: il suo diagonale viene deviato in tuffo da Todesco. Al 33’ è ancora decisivo Tomassone che salva sulla linea sul tiro-cross di Serra.

Il gol decisivo arriva al 39’: punizione di Candido dalla sinistra e, nel cuore dell’area, Cocuzza trova la deviazione vincente che vale lo 0-1. Nel finale il Sedriano tenta l’assalto con alcune mischie nell’area saronnese, ma il risultato non cambia e il Fbc Saronno porta a casa una vittoria preziosa che lo mantiene in zona playoff.

Sedriano-Fbc Saronno 0-1

SEDRIANO (4-3-3): Menegon; Dellavedova, Ujka (41′ st Celano), Tomassone, Citro (25′ st Bergogni); Garavaglia, Gianelli (44′ st Restelli), Provasio; Parrella (13′ st Donini), Sorrenti (35′ st Mammetti), Menni. A disposizione Gelao, Calvio, Ippolito, Trevisan. All. Garavaglia.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Alletto (21′ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile (35′ st De Vincenzi), Lazzaro, Mira (21′ st Serra), Ruschena; Cocuzza, Candido (40′ st Cabezas), Vassallo (14′ st Benedetti). A disposizione Foresti, Viganò, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.

Arbitro: Viggiani di Lovere (Astori di Chiari e Vitale di Abbiategrasso).

Marcatore: 39’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-2 Fbc. Ammoniti Ujka, Citro, Gianelli, Ruschena, Tomassone, Serra. Recupero 1-5.

28′ giornata: Legnano-Magenta 0-0, Lentatese-Besnatese 1-0, Mariano-Ardor Lazzate 0-2, Sedriano-Fbc Saronno 0-1, Sestese-Caronnese 0-1, Vergiatese-Arconatese 1-2, Vigevano-Arcellasco 1-0, Vis Nova Giussano-Altabrianza 2-2, Rhodense-Solbiatese 1-2.

Classifica

Arconatese 63 punti, Solbiatese 54, Caronnese 50, Fbc Saronno e Legnano 46, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 39, Magenta 34, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 32, Ardor Lazzate 30, Sestese, Vigevano e Arcellasco 28, Sedriano e Altabrianza 27.

