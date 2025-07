SARONNO – Prosegue l’abbinamento del Fbc Saronno (Eccellenza) con lo sponsor tecnico Adidas e le maglie per la prossima stagione sono davvero bellissime: sono state appena presentate dal club calcistico saronnese. Prima maglia quella, ovviamente, con i classici colori biancocelesti, seconda maglia di colore nero e c’è anche una terza opzione di colore rosso.

Il Fbc Saronno è dunque pronto a gettarsi nella prossima stagione, a breve saranno ufficializzate le date del raduno e delle prime amichevoli; l’obiettivo del direttore generale Marco Proserpio e del riconfermato allenatore Fabio Tibaldo è di avviare la preparazione in anticipo rispetto agli anno scorsi, e dunque già all’inizio del mese prossimo per arrivare già in forma ai primi appuntamenti ufficiali ed in particolare all’avvio della Coppa Italia.

Nella scorsa annata il Fbc Saronno era arrivato settimo in classifica.

(foto: le nuove maglie del Fbc Saronno)

20072025