SARONNO – Anche quest’anno l’Fbc Saronno ha rinnovato il proprio sostegno all’associazione Letizia Verga, attiva all’ospedale di Monza nel supporto ai bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie.

La società biancoceleste era rappresentata dal direttore della pre-agonistica Filippo Raccuglia e dal segretario del settore giovanile Francesco Riccardi, a conferma dell’attenzione che il club dedica da tempo alle iniziative solidali sul territorio e non solo.

Un impegno che affianca l’attività sportiva dell’Fbc Saronno, formazione cittadina che milita nel campionato di Eccellenza e che in questa stagione occupa le zone alte della classifica, in piena area playoff. La squadra è reduce dal pareggio per 1-1 nel derby disputato in trasferta sul campo della Caronnese.

La partecipazione all’iniziativa benefica conferma il legame tra la società e il mondo del volontariato, con l’obiettivo di trasmettere valori di solidarietà anche ai più giovani del vivaio.

17122025