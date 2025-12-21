SARONNO – Il Fbc Saronno mette in mostra una prestazione negativa nella sedicesima giornata di campionato disputata nel primo pomeriggio di oggi 21 dicembre allo stadio comunale di Saronno Colombo Gianetti contro l’Altabrianza Tavernerio, complice anche un contestato cartellino rosso rimediato nel finale del primo tempo che ha complicato una partita già di per sé non semplice.
Fbc Saronno-Altabrianza 0-2
FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Alletto (29’ st Cabezas), Viganò, Raimondo, Ruschena; De Vincenzi, Ientile (36’ st Manfron), Mira, Benedetti; Cocuzza, Vassallo (23’ st Serra). A disposizione Norrito, Quaglio, Tibaldo, Hasanaj, Modenesi, Degano. All. Tricarico.
ALTABRIANZA (4-3-3): Perniola; Liserani C. (15’ st Invernizzi), Ambrosini, Galimberti S., Barlocco; Comberiati, Signorello (38’ st Ciapparelli), Isacco (15’ st Sala); Citterio (34’ st Colombo), Pedrabissi (41’ st Galimberti L.), Liserati M. A disposizione Braga, Ballabio, Masciadri, Pinotti. All. Stincone.
