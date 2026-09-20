GALLARATE – Pomeriggio da dimenticare per il Fbc Saronno, sconfitto 4-0 dalla Barona Sporting nella seconda giornata del campionato di Eccellenza. La partita si è disputata allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di Gallarate, campo neutro scelto per l’indisponibilità del “Colombo Gianetti” di Saronno, dove sono in corso i lavori di rigenerazione del terreno di gioco.

L’avvio dei biancocelesti era stato promettente, con il Saronno inizialmente più intraprendente e vicino al gol al 9′ con Mazzola. Con il passare dei minuti, però, la Barona ha preso campo e al 38′ ha sbloccato il risultato con una splendida conclusione dalla distanza di Cirillo all’incrocio dei pali. Appena quattro minuti più tardi Schiavoni, ancora con un tiro da fuori, ha realizzato lo 0-2.

Nella ripresa la reazione saronnese non è arrivata. Al 6′ Zilio ha colpito il palo, mentre all’11’ è stato annullato per fuorigioco un gol a Cocuzza. Al 15′ Sorrenti ha firmato lo 0-3 con un rasoterra.

Al 28′ è stata annullata anche una rete di Candido, questa volta per un fallo, e al 31′ Quaranta, con un’azione personale, ha completato il poker della Barona.

Per il Fbc Saronno è stata la seconda sconfitta consecutiva in campionato e il secondo 0-4 dopo quello incassato all’esordio nel derby con la Caronnese. Otto reti subite nelle prime due giornate e ancora nessun punto in classifica, un avvio decisamente lontano dalle aspettative per la formazione allenata da Danilo Tricarico.

20092026