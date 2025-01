SARONNO – Missione compiuta: è stato più complicato del previsto ma il Fbc Saronno, domenica allo stadio cittadino nella 2′ giornata di ritorno di Eccellenza, coma da pronostico ha battuto il Robbio Libertas penultimo in graduatoria. E’ finita in 3-2, con saronnesi in avvio sotto di due gol, poi la rimonta conclusa a metà ripresa dalla rete di Pandini.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match e l’intervista all‘allenatore del Robbio Libertas, Fabrizio Viassi. Inoltre, l’intervista al vice allenatore saronnese, Fabio Tibaldo, e quella al primo marcatore del Fbc, Alessio Schingo.

Fbc Saronno-Robbio Libertas 3-2

FBC SARONNO (4-2-3-1): Todesco; Pandini, Ortolani, Bello, Alletto; Papasodaro, Favilla (27’ st Brennici); Vaglio, De Vincenzi, Schingo (11’ st Locati); Mammetti. A disposizione Tucci, Brennici, Ciceri, Sironi, Cabezas, Pedrocchi, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

ROBBIO LIBERTAS (4-4-2): Rainero; Alabiso, Marasco, Bullano, Pisati; Malltezi, Tartaro (30’ st Dacosta), Capodaglio, Kambo; Iemmi (8’ st De Simone), Pavesi. A disposizione Civiero, Gregori, Guida, Vicini, Cesterioli, Modotti, Barone. All. Viassi.

Arbitro: Rihai di Lovere (Danciu di Lodi e Fusco di Milano).

Marcatori: 23’ pt Pavesi (Ro), 31’ pt Malltezi (Ro), 32’ pt Schingo (S), 42’ pt De Vincenzi (S), 26’ st Pandini (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 6-4 Robbio. Ammoniti Mammetti, Marasco, Bullano. Recupero 1-4.

(fotogallery a cura di Andrea Elli)

19013036