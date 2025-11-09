SARONNO – Preziosissimo, anche se sofferto successo per il Fbc Saronno che domenica pomeriggio, per la 11′ giornata di Eccellenza, ha battuto 2-1 un mai domo Sedriano. Vittoria importante per il Saronno, che dunque supera il Sedriano al termine di una gara combattuta. Gli amaretti sbloccano il risultato con Benedetti, bravo a deviare in rete un assist di Cocuzza. Poco dopo è lo stesso Cocuzza a raddoppiare con un pallonetto preciso su lancio di Vassallo.

Il Sedriano ha due occasioni dagli undici metri per riaprire la partita, ma prima Mammetti centra la traversa e poi, nella ripresa, Todesco para il rigore di Gianelli. Nel finale i milanesi accorciano con Provasio, ma il Saronno resiste e conquista tre punti preziosi per la classifica.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

L’intervista all’allenatore saronnese Fabio Tinaldo.

Ed a quello ospite, Gianluca Imbriaco.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

09112025