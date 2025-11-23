SARONNO – Positivo debutto sulla panchina del Fbc Saronno di mister Danilo Tricarico che in settimana ha sostituito Fabio Tibaldo: domenica pomeriggio al Colombo Gianetti per la 13′ giornata del campionato di Eccellenza i biancocelesti hanno battuto 3-0 la matricola Vigevano, confermandosi ai vertici della classifica. Pesano le due reti in poco più di un quarto d’ora di Ruschena, nel primo tempo, mentre a tempoi scaduto è andato a segno anche Vassallo.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

E le interviste ai protagonisti, iniziando da Mattia Ruschena, giocatore Fbc Saronno.

Dal nuovo allenatore saronnese Tricarico.

E parola anche al vice-allenatore del Vigevano, Andrea Brambilla.

Fbc Saronno-Vigevano 3-0

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco (1’ st Norrito); Lofoco, Viganò, Lorusso (5’ st Moretti); Alletto, De Vincenzi, Alvitrez (1’ st Lazzaro), Ruschena; Benedetti (14’ st Vaglio), Cocuzza (43’ st Sardo), Vassallo. A disposizione Hasanaj, Favilla, Cabezas, Serra. All. Tricarico.

VIGEVANO (4-1-3-2): Menegaldo; Mauri (1’ st Limiroli), Della Volpe (14’ st Lombardo), Granziera, Xhani; Varallo; Ferulli, Migliavacca (12’ st Terrani), Moltini; Colombo (32’ st Roscigno), Arioli. A disposizione Domeneghetti, Renelli, Facchini, Alla Tanoh, Ceka. All. Cataldo.

Arbitro: Carrubba di Brescia (Buratti di Busto Arsizio e Porfiri di Milano).

Marcatori: 13’ pt e 31’ pt Ruschena (S), 50’ st Vassallo (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 4-1 Vigevano. Ammoniti Todesco, Granziera, De Vincenzi, Varallo, Moltini, Lombardo. Espulso al 21’ st Lofoco per fallo da ultimo uomo. Recupero 3-6.

