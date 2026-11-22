SARONNO – Esordio amaro per Roberto Bonazzi sulla panchina del Fbc Saronno. Allo stadio Colombo Gianetti i biancocelesti sono stati sconfitti 2-1 dall’Academy Calvairate, al termine di una partita combattuta e ricca di occasioni, nella quale i padroni di casa hanno colpito tre volte i legni. A decidere l’incontro, valido per l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, è stata una rete di Checchi al 42′ della ripresa. Riviviamo le fasi principali della sfida attraverso la fotogallery di Letizia Elli.

La cronaca della partita

Dopo un avvio aggressivo degli ospiti, è il Saronno a creare la prima grande occasione: al 13′ Malvestio colpisce la traversa al termine di una veloce azione offensiva. Al 23′ passa però il Calvairate, con Visigalli che sfrutta un assist di Sow e insacca da distanza ravvicinata.

La reazione biancoceleste è immediata. Cocuzza, su cross di Ientile, colpisce di testa l’incrocio dei pali, poi al 37′ Vassallo trova il pareggio con un’incornata su calcio d’angolo battuto da Schenetti.

In apertura di ripresa ancora Vassallo protagonista: la sua mezza rovesciata viene deviata dal portiere Bassi sulla traversa. La partita resta in equilibrio fino al 42′, quando Vingiano entra in area dalla destra e serve Checchi, che firma il definitivo 1-2.

Le parole degli allenatori

Roberto Bonazzi, al debutto sulla panchina saronnese dopo aver sostituito Danilo Tricarico, vede comunque aspetti positivi nella prestazione della squadra: «Credo che la squadra abbia interpretato bene quello che in questi pochi giorni abbiamo iniziato a fare, un nuovo gioco. Il rammarico è il risultato, perché nel primo tempo ci siamo espressi abbastanza bene». Il tecnico sottolinea le occasioni create e il dispiacere per il gol subito nel finale: «Ho visto tutti con la testa bassa ed è la cosa più negativa. Abbiamo fatto tre giorni di lavoro e ho notato delle cose sulle quali sicuramente lavoreremo in settimana».

Soddisfatto invece Alberto Mapelli, allenatore del Calvairate, che riconosce i meriti degli avversari: «È stata una partita alla pari. Noi abbiamo iniziato meglio e siamo andati in vantaggio, poi loro hanno preso in mano il campo e ci hanno messo in difficoltà». La chiave della vittoria, secondo Mapelli, è stata la capacità di sfruttare le ripartenze: «Sapevamo che il Saronno è una squadra che si apre molto e che nelle transizioni potevamo fargli male. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine».

Il tabellino

Fbc Saronno-Calvairate 1-2 (1-1)

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Tarabbia (24′ st Lofoco), Diouck, Scaglione, Renner; Malvestio, Schenetti (41′ st Lazzaro), Ientile (37′ st Favilla); Giudici (24′ st Brambilla), Cocuzza (30′ st Serra), Vassallo. A disposizione: Zadek, Cabezas, Sardo, Marcacci. Allenatore: Bonazzi.

CALVAIRATE (4-3-3): Bassi; Duca, Peroni, Zangrillo, Di Maggio (43′ pt Leanza); Mannini (24′ st Vai), Passoni (8′ st Vingiano), Trovato; Calabrò (36′ st Checchi), Sow, Visigalli (30′ st Panepinto). A disposizione: Trevisani, Gennaio, Pirri, Agnelli. Allenatore: Mapelli.

Arbitro: Bartolucci di Città di Castello (assistenti Missaglia di Monza e Vallorani di Abbiategrasso).

Marcatori: 23′ pt Visigalli (C), 37′ pt Vassallo (S); 42′ st Checchi (C).

Note: spettatori 120; calci d’angolo 4-2 per il Saronno; ammoniti Ientile, Diouck, Peroni e Schenetti; recupero 2′ pt e 5′ st.

Eccellenza girone A, risultati dell’undicesima giornata

Assago-Tribiano 1-2, Baranzatese-Aurora Cantalupo 2-1, Barona-Caronnese 2-2, Besnatese-Lentatese 2-0, Magenta-Legnano 2-3, Rhodense-Ardor Lazzate 2-1, Fbc Saronno-Academy Calvairate 1-2, Vergiatese-Sedriano 1-2.

Classifica

Legnano 29 punti, Rhodense 26, Baranzatese 22, Caronnese 21, Tribiano 20, Barona 19, Academy Calvairate 19, Sedriano 16, Fbc Saronno 16, Besnatese 11, Ardor Lazzate 10, Vergiatese 10, Lentatese 9, Aurora Cantalupo 8, Magenta 5, Assago 2.