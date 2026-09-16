CARONNO PERTUSELLA – Gol, tante occasioni e una partita giocata a viso aperto: Fbc Saronno e Caronnese hanno dato vita a un derby ricco di emozioni nella serata di Coppa Italia di Eccellenza. A imporsi sono stati i saronnesi per 4-2, riscattando così la pesante sconfitta subita pochi giorni prima in campionato.

Il Saronno, formalmente padrone di casa ma in campo a Caronno Pertusella per i lavori al proprio impianto, è passato al 19′ con Giudici, a segno di testa su assist di Ientile.

Nella ripresa l’allungo degli amaretti: al 3′ Ientile ha trovato il 2-0 con un tiro dalla distanza e all’8′ Candido, direttamente su punizione, ha firmato il 3-0. La Caronnese non si è però arresa e ha riaperto la sfida prima con Pliscovaz al 25′, poi con il rigore trasformato da Furlan al 35′.

Nel finale, con la pioggia diventata sempre più intensa, la Caronnese ha cercato il pareggio, ma al 45′ è stato Malvestio a chiudere definitivamente i conti sul 4-2, raccogliendo il pallone dopo un doppio palo colpito da Serra.

La serata e i protagonisti del derby rivivono nella fotogallery di Andrea Elli.

Fbc Saronno-Caronnese 4-2 (1-0)

FBC SARONNO (4-1-3-2): Zadek; Ientile, Lofoco, Mazzola, Ruschena; Lazzaro (31′ st Rusyn); Malvestio, Candido (22′ st Scaglione), Schenetti (19′ st Brambilla); Giudici (19′ st Serra), Cocuzza (39′ st Tarabbia). A disposizione: De Toni, Piroso, Stucchi, Vallotto. All. Tricarico.

CARONNESE (4-3-3): Colombo N.; Bobbo, Confalonieri, Robbiati, Zeroli (26′ st El Hilali); Pisan (16′ st La Ruffa), Furlan, Palma (10′ st Cocuz); Minuzzi (37′ st Cappi), Pliscovaz, Boccuzzi (17′ st Caluschi). A disposizione: Paloschi, Corno, Fogal, Colombo D. All. Tomasoni.

Arbitro: Favaro di Seregno (Desiderato di Legnano e Foltran di Seregno).

Marcatori: 19′ pt Giudici (S); 3′ st Ientile (S), 8′ st Candido (S), 25′ st Pliscovaz (C), 35′ st Furlan (C) rig., 45′ st Malvestio (S).

17092026