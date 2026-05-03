CARONNO PERTUSELLA – Il Fbc Saronno conferma il suo ottimo momento e conquista con autorità la finale playoff di Eccellenza, vincendo sul campo della Caronnese. I biancocelesti, quarti in classifica e quindi obbligati a vincere, riescono nell’impresa al termine di una gara intensa e ben giocata, davanti a un pubblico numeroso, nel pomeriggio domenicale. Il primo tempo vede partire meglio i padroni di casa, pericolosi in più occasioni con Cannizzaro e Ghibellini. La Caronnese spinge, crea ma non concretizza, e al 34’ viene punita: Candido trova il gol del vantaggio saronnese. La reazione dei rossoblù è immediata e al 40’ arriva il meritato pareggio con Ghibellini.

Nella ripresa cambia però l’inerzia del match. Il Saronno cresce sul piano fisico e del gioco, prende campo e diventa più incisivo. Al 6’ è Cocuzza a riportare avanti gli ospiti sull’assist di Lorusso, e pochi minuti dopo, al 13’, lo stesso Cocuzza firma la doppietta personale su servizio di Vassallo, portando il risultato sull’1-3. La Caronnese prova a reagire nel finale, sfiorando il gol su punizione con Di Quinzio, ma trova sulla sua strada un attento Todesco. Dall’altra parte il Saronno ha anche l’occasione per chiudere definitivamente i conti, senza però trovare il quarto gol.

Al triplice fischio è festa per i biancocelesti, protagonisti di una prestazione solida e concreta. Il Saronno accede così alla finale playoff, dove affronterà domenica prossima la Solbiatese, continuando a inseguire un obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava lontano.

Le interviste

Caronnese-Fbc Saronno 1-3

CARONNESE (4-1-2-3): Paloschi; Cerreto (14’ st Terrini), Vaghi (24’ st Tumino), Sorrentino; Vitofrancesco; Ortelli; Malvestio, Cannizzaro; Corno, Ghibellini, Di Quinzio. A disposizione Vergani, Dilernia, Cappi, El Fkak, Inviti, Sarkar, Colombo. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Mzoughi, Viganò, Lorusso; Cabezas, Lazzaro, Ientile (39’ st Lofoco), Ruschena; Vassallo (21’ st Mira), Candido (32’ st Benedetti), Cocuzza (46’ st Serra). A disposizione Foresti, Raimondo, Alletto, Manfron, De Vincenzi. All. Tricarico.

Arbitro: Tosi di Busto Arsizio (Bordone di Milano e Donghi di Chiari, quarto uomo Viggiani di Lovere).

Marcatori: 34’ pt Mzoughi (S), 40’ pt Ghibellini (Ca), 6’ st e 13’ st Cocuzza (S).

Note – Spettatori 600. Angoli 6-4 Caronnese. Ammoniti Corno, Vitofrancesco, Vaghi, Cocuzza, Ientile. Recupero 1-4.

03052026