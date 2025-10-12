MAGENTA – Missione compiuta per il Fbc Saronno che oggi ha espugnato, campionato di Eccellenza, il campo del Magenta: ai locali sono stati fatali i primi venti minuti, con biancocelesti strabordanti ed autori di due reti. A segno per i saronnesi sono andati Vaglio, su rigore, e Vassallo.

Magenta-Fbc Saronno 1-2

MAGENTA (4-3-3): Tozzo; Beretta, Piagni, Fasoli, Furlan; Decio (11’ st Matera), Vecchiarelli, De Milato; Carugati (11’ st Cruz), Traverso (32’ st Moscheo), Romanini (39’ st Confalonieri). A disposizione Horrocks, Varano, Baldaro, Perini, Occhiuzzi. All. Ganz.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò, Lofoco (10’ pt Lorusso), Ruschena (39’ st Hasanaj); Vassallo (22’ st De Vincenzi), Lazzaro, Alvitrez (33’ st Favilla); Serra (16’ st Benedetti), Cocuzza, Vaglio. A disposizione Norrito, Mzoughi, Cabezas, Mondoni. All. Tibaldo.

Arbitro Corna di Bergamo (Buratti di Busto Arsizio e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 18’ pt Vaglio (S) (rig), 20’ pt Vassallo (S), 24’ st Romanini (M).

Le interviste ai mister

(foto: alcune fasi del match domenicale fra Magenta ed Fbc Saronno)

