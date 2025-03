SARONNO -Continua il momento difficile del Fbc Saronno, che domenica pomeriggio – 8′ di ritorno di Eccellenza – incassa la terza sconfitta consecutiva, questa volta contro una solida Sestese, capace di sfruttare al meglio un’occasione e portare a casa i tre punti dal Colombo Gianetti.

L’episodio decisivo arriva al 19’ del primo tempo: su corner di Pellini, Scaglione svetta di testa e insacca l’1-0. Prima, la Sestese aveva sfiorato il vantaggio con una punizione di Pellini respinta da Todesco, mentre il Saronno rispondeva con Pedrocchi, che al 39′ colpisce la traversa su calcio piazzato. Al 44′, Russo sfiora il raddoppio per gli ospiti. Nella ripresa, la Sestese si rende ancora pericolosa con una rovesciata di Russo al 16’, mentre al 20’ un contatto in area tra Locati e Scaglione scatena le proteste del Saronno, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 21’, Romano sfiora il palo con un tiro da lontano, sigillando il risultato sull’1-0 per la Sestese.

Su ilSaronno anche le interviste ai protagonisti.

La cronaca play by play del match.

E la notizia serale del divorzio fra Fbc Saronno ed il direttore sportivo Andrea Cavallini.

