SARONNO – Prosegue la preparazione del Fbc Saronno in vista del campionato di Eccellenza, che prenderà il via a settembre. Mentre la squadra di mister Danilo Tricarico lavora sul campo per arrivare pronta ai primi appuntamenti ufficiali, la società continua a sviluppare anche il progetto d’immagine legato alla stagione 2026-2027.

Il club biancoceleste ha infatti presentato ufficialmente la terza e la quarta maglia, che si aggiungono alle divise principali e rientrano nel progetto denominato “Costruendo il futuro”.

Per la terza maglia la scelta è caduta su un’inedita tonalità bordeaux. Una divisa che, nelle intenzioni della società, vuole richiamare il rapporto fra il Fbc e la città, con una presentazione costruita attorno alla quotidianità urbana e al legame con i tifosi.

Decisamente più particolare la quarta maglia, già vista anche in occasione delle prime uscite estive: il colore scelto è un acceso verde neon. In questo caso il club ha voluto associare la nuova divisa al concetto di programmazione e crescita societaria, sottolineando l’importanza del lavoro organizzativo, dei partner e dell’investimento sui giovani. Due proposte molto differenti rispetto ai tradizionali colori biancocelesti e destinate ad essere utilizzate quando non sarà possibile scendere in campo con le divise principali.

Intanto per il Saronno continua il lavoro iniziato con il raduno dei primi giorni di agosto. Dopo l’ottima stagione scorsa, conclusa con la finale playoff di Eccellenza, l’obiettivo è presentarsi al via del nuovo campionato ancora una volta con un ruolo da protagonista.

15082026