SARONNO – Riviviamo con la fotogallery di Andrea Elli l’intenso pomeriggio calcistico di oggi allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi.

La partita – Sotto una pioggia battente, il Fbc Saronno conquista una vittoria di carattere allo stadio Colombo Gianetti, superando in rimonta la Lentatese nella nona giornata del campionato di Eccellenza. Una gara combattuta, giocata su un campo reso pesante dal maltempo, che i biancocelesti hanno ribaltato nel finale grazie alla consueta determinazione. Nel primo tempo il Saronno parte meglio, pur faticando a costruire gioco per via del terreno allagato. La Lentatese cresce col passare dei minuti e sfiora il vantaggio al 34’ con Malacarne, il cui tiro rasoterra termina di poco a lato. Poco dopo il Saronno risponde: Cocuzza crea scompiglio in area e Lazzaro trova la rete, poi annullata per fallo. Al 43’ gli ospiti ottengono un rigore per fallo di Mzoughi su Malacarne, ma Todesco è decisivo parando il tiro di Diaferio.

Nella ripresa la Lentatese passa al 13’: Diaferio, protagonista in chiaroscuro, si riscatta con un’azione personale conclusa da un diagonale vincente. Il Saronno non molla e trova il pareggio al 29’ con Cocuzza, abile a insaccare da pochi passi dopo un batti e ribatti in area. Nel finale i biancocelesti completano la rimonta e portano a casa tre punti preziosi, confermando il buon momento di forma.

La diretta play by play.

Le interviste – Ai microfoni de ilSaronno l’allenatore di casa Fabio Tibaldo e quello ospite, Roberto Mastrolonardo.

02112025