SOLBIATE ARNO – Si interrompe al Chinetti la serie positiva dell’Fbc Saronno: dopo tre vittorie consecutive i biancocelesti cedono 3-1 alla Solbiatese, che ribalta il risultato dopo un buon avvio degli ospiti e conquista l’intera posta.

Il Saronno parte con grande intensità e per oltre mezz’ora tiene in mano la partita, trovando anche il vantaggio: al termine di un’azione in area, Vassallo serve Ientile che da pochi passi firma l’1-0. La Solbiatese però cresce con il passare dei minuti e al 37’ trova il pareggio con Cocuz, che dopo una sponda di Martinez lascia partire un destro potente e angolato che batte Todesco. Nel finale di primo tempo i neroblù sfiorano anche il sorpasso con Barbosa, che però a tu per tu con il portiere calcia a lato. Nella ripresa sono i padroni di casa a prendere definitivamente il controllo del match, gestendo il possesso e concedendo poco al Saronno. Al 64’ arriva il 2-1: Gabrielli svetta sul cross dalla sinistra e di testa porta avanti la Solbiatese. Al 76’ Barbosa chiude i conti approfittando di un errore difensivo biancoceleste e con un destro sotto la traversa firma il definitivo 3-1.

Solbiatese-Fbc Saronno 3-1

SOLBIATESE (3-5-2): Cavalleri; Lonardi (1’ st Puka), Gabrielli, Cosentino (42’ st Galli); Bobbo, Guidetti (9’ st Manfrè), Cocuz, Guanziroli (9’ st Minuzzi), Gasparri; Martinez, Monteiro Barbosa (35’ st Silla). A disposizione Chironi, Ceruti, Banfi, Casabianca. All. Gatti.

FBC SARONNO (3-5-2): Todesco; Lofoco (30’ st Benedetti), Lorusso, Mzoughi; Cabezas (12’ st De Vincenzi), Ruschena, Mira, Ientile; Cocuzza (12’ st Serra), Candido, Vassallo. A disposizione Foresti, Viganò, Raimondo, Alletto, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

Arbitro: Corna di Bergamo (Fusco di Milano e Galli di Lecco).

Marcatori: 32’ pt Ientile (Sa), 38’ pt Cocuz (So), 20’ st Gabrielli (So), 33’ st Monteiro Barbosa (So).

15022026