SARONNO – Tre punti preziosi per il Fbc Saronno, che nella nona giornata del campionato di Eccellenza, girone A, supera per 2-0 la Besnatese allo stadio Colombo Gianetti. A decidere l’incontro sono le reti di Giudici nel primo tempo e di Favilla nel finale, quest’ultimo protagonista di un episodio davvero singolare: entrato in campo da appena dieci secondi, ha trovato subito il gol del raddoppio. Una vittoria meritata per i biancocelesti, che hanno costruito diverse occasioni e colpito anche un palo, portandosi a quota 15 punti in classifica.

Tra le novità della giornata il debutto in maglia biancoceleste del giovane difensore Renner, ultimo arrivato in casa saronnese, schierato titolare da mister Tricarico e rimasto in campo per tutti i novanta minuti. La partita ha segnato anche il ritorno a Saronno di Marco Varaldi, oggi allenatore della Besnatese dopo aver guidato in passato proprio la formazione biancoceleste. La squadra di casa sblocca il risultato al 18′ del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione si accende una mischia nell’area della Besnatese, con una serie di rimpalli prima del tocco decisivo di Giudici, che da due passi deposita il pallone in rete per l’1-0.

Il Saronno cerca di mantenere l’iniziativa e al 31′ Ruschena prova la conclusione dalla distanza, da posizione defilata sulla sinistra, mandando il pallone di poco fuori. Al 41′ arriva la risposta degli ospiti, con Cirigliano che impegna Todesco in una parata a terra. Prima dell’intervallo, al 46′, ci prova anche Candido con un tiro dalla distanza che termina appena sopra la traversa. Nella ripresa i biancocelesti continuano a cercare il raddoppio. All’8′ Malvestio entra in area e serve l’accorrente Ientile, il cui diagonale si stampa sul palo. Un’occasione importante per chiudere anticipatamente i conti.

Il Saronno insiste e al 23′ Vassallo sfiora il gol con un colpo di testa su assist di Giudici. Un minuto dopo lo stesso Vassallo si rende nuovamente pericoloso con una conclusione, ma questa volta Borin riesce a respingere.

Nel finale i padroni di casa aumentano ulteriormente la pressione. Al 38′ Malvestio si libera di tre avversari a centrocampo e avvia una bella azione che porta Cocuzza alla conclusione diagonale, respinta di piede dal portiere ospite. Al 39′ è Ientile a inserirsi dalla destra, trovando ancora la risposta di Borin, che devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, al 40′, i giocatori saronnesi protestano per un presunto fallo di mano nell’area della Besnatese, ma l’arbitro lascia proseguire.

L’episodio che chiude definitivamente la partita arriva al 42′. Tricarico ha appena mandato in campo Favilla al posto di Malvestio quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione, il nuovo entrato si fa trovare pronto nella mischia e insacca da distanza ravvicinata. Sono trascorsi appena dieci secondi dal suo ingresso: un gol praticamente al primo pallone giocato, che fissa il risultato sul 2-0 e mette al sicuro la vittoria.

Il Saronno conquista così il quarto successo stagionale, salendo a 15 punti e agganciando il Barona Sporting. La Besnatese rimane invece ferma a quota 5, nelle ultime posizioni della classifica.

Fbc Saronno-Besnatese 2-0

FBC SARONNO: Todesco, Renner, Scaglione, Diouck, Ruschena (10′ st Brambilla), Malvestio (41′ st Favilla), Schenetti, Ientile, Vassallo (33′ st Cocuzza), Candido (20′ st Lazzaro), Giudici (24′ st Sardo). A disposizione: Zadek, Tarabbia, Lofoco, Serra. Allenatore: Tricarico.

BESNATESE: Borin, Cerreto (30′ st Basso Serati), Cucco, Casagrande, Ghilardi, Marin (1′ st Poropat), Secondo (7′ st Masetti), Papasodaro, Pagliaro, Marinoni (20′ st Sacco), Cirigliano (16′ st Marini). A disposizione: Moroni, Squitieri, Binetti, Pitruzzella. Allenatore: Marco Varaldi.

Arbitro: Prandelli di Brescia (assistenti El Khalfaoui di Bergamo e Marini di Chiari).

Marcatori: 18′ pt Giudici (S), 42′ st Favilla (S).

Note: spettatori 120. Calci d’angolo 3-2 per la Besnatese. Ammoniti Giudici, Papasodaro, Ruschena e Borin; ammonito anche l’allenatore ospite Varaldi per proteste. Recupero: 1′ pt, 5′ st.

Classifica Eccellenza girone A dopo la nona giornata

Legnano e Rhodense 23 punti; Baranzatese 19; Caronnese 17; Barona Sporting e Fbc Saronno 15; Tribiano 14; Academy Calvairate 13; Sedriano 12; Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Ardor Lazzate 7; Magenta e Besnatese 5; Assago 2.

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