SARONNO – Tre gol in tre minuti e partita subito indirizzata, riviviamo la goia del Fbc Saronno con le immagini di Andrea Elli.

Oggi l’Fbc Saronno ha conquistato la prima vittoria in campionato superando 3-0 l’Assago allo stadio Colombo Gianetti, nella quarta giornata del girone A di Eccellenza. Un successo particolarmente importante per i biancocelesti, reduci da un avvio di stagione complicato e saliti così a quota 4 punti. Il Saronno ha impiegato pochissimo per sbloccare la gara. Al 4′ Giudici ha pennellato dalla destra il pallone sul quale Malvestio si è avventato di testa firmando l’1-0. Appena un minuto dopo, conclusione di Vassallo, batti e ribatti nell’area ospite e Ientile ha trovato il tocco del raddoppio. Al 6′ ancora Malvestio è scappato da centrocampo, ha superato anche Gambazza e ha depositato in rete il pallone del 3-0. A quel punto la partita era già saldamente nelle mani dei padroni di casa. Al 20′ Vassallo ha colpito la traversa dalla distanza, quattro minuti più tardi Ientile ha sfiorato il palo e al 35′ Gambazza ha negato il poker a Cocuzza. Nella ripresa l’Assago ha provato a reagire e De Toni si è fatto trovare pronto sulla conclusione ravvicinata di Bartoli. Il Saronno ha comunque continuato a creare occasioni, soprattutto dopo l’ingresso di Schenetti: suo l’assist per Giudici, che ha mandato di pochissimo a lato, e sua anche la conclusione che al 20′ si è stampata sulla traversa. Nel finale ci ha provato anche capitan Lazzaro, sfiorando il palo con un diagonale da fuori. Il risultato non è più cambiato: 3-0 e primi tre punti della stagione per la squadra di Danilo Tricarico.

Fbc Saronno-Assago 3-0

FBC SARONNO: De Toni; Brambilla (26′ st Rusyn), Lofoco, Scaglione, Ruschena; Ientile, Lazzaro, Malvestio; Giudici (34′ st Cabezas), Cocuzza (10′ st Schenetti), Vassallo (26′ st Serra). A disposizione: Zadek, Mazzola, Favilla, Piroso, Candido. All. Tricarico.

ASSAGO: Gambazza; Iovine, Fiorani, Filadelfia, Melini (31′ pt Vitanza), Matera (23′ st Liuzzo T.); Invernizzi (30′ st Jaupi), Morlandi (29′ st Facchini), Bartoli (5′ st Leotta); Fortunato, Zani. A disposizione: Liuzzo N., De Dona, Priori, Ranieri. All. Brugnone.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Al Noman di Abbiategrasso e Ghita di Voghera).

Marcatori: 4′ pt Malvestio (S), 5′ pt Ientile (S), 6′ pt Malvestio (S).

Eccellenza, girone A – risultati 4′ giornata

Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica

Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0

04102026