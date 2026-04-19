SARONNO – A margine dell’attessimo derby di Eccellenza, Fbc Saronno-Caronnese 3-2 di questo pomeriggio, lo stadio saronnese pieno di gente, la festa degli ultras del Fronte ribelle ed anche il tributo al direttore generale Marco Proserpio che in questi ultimi anni non solo ha portato la squadra dalla Promozione ai vertici in Eccellenza ma, coi suoi collaboratori, ha anche trasformato le strutture calcistiche cittadine, dal centro sportivo Matteotti allo stadio stesso,f “perchè c’erano anche io in Promozione, giocavamo su un campo impossibile e in uno stadio vuoto, adesso tutto è cambiato e Proserpio merita il giusto plauso per quel che è stato fatto!”

Lo sanno anche i tifosi, ed ecco dunque l’infinito striscione che hanno fatto trovare al direttore, lungo metà della gradinata scoperta: “Dg Prose condottiero non abbandonare questo veliero ma salpa fiero con i nostri colori”. Insomma, i supporter sono pronti, con Proserpio, a godersi le emozioni che il finale della stagione in corso, e la prossima, sapranno senz’altro dare.

(foto e video: il maxi striscione dedicato a Proserpio, e la festa dei tifosi con i giocatori a fine gara per la vittoria nel derby)

19042026