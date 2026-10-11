MAGENTA – Seconda vittoria consecutiva per il Fbc Saronno, che domenica pomeriggio ha espugnato il campo del Magenta per 2-1, confermando i progressi già mostrati nel successo casalingo contro l’Assago. Una partita combattuta, decisa dalla spettacolare rovesciata di Andrea Vassallo e dalla rete di Ientile, che ha completato la rimonta biancoceleste. Nella nostra fotogallery le immagini più significative dell’incontro, giocato davanti a circa 250 spettatori e caratterizzato da occasioni, belle giocate e un finale particolarmente acceso.

Il Magenta ha iniziato con determinazione e al 16′ ha sfiorato il vantaggio con Di Coste, che ha colpito il palo da distanza ravvicinata. Lo stesso attaccante ha poi sbloccato il risultato al 26′, superando De Toni con un rasoterra dal limite dell’area. La risposta del Saronno è arrivata al 33′ ed è stata da applausi: su un pallone servito dalla destra da Brambilla, Vassallo si è esibito in una splendida rovesciata, spedendo la sfera alle spalle del portiere Ferrara. Una prodezza che ha riportato il risultato in parità e dato nuovo slancio alla formazione allenata da Danilo Tricarico. Nella ripresa, al 7′, Ientile ha firmato il gol decisivo, approfittando di un pallone non allontanato dalla difesa di casa e insaccando da pochi passi. Il Saronno ha poi sfiorato il terzo gol con Lofoco, fermato da un grande intervento di Ferrara.

Nel finale il Magenta ha cercato il pareggio, reclamando un calcio di rigore per una trattenuta ai danni di Varano nell’area saronnese. L’arbitro ha lasciato proseguire, tra le proteste dei padroni di casa. Al triplice fischio è stata festa per il Saronno, che con questi tre punti è salito a quota 7 in classifica, rilanciando le proprie ambizioni dopo un avvio di stagione difficile.

Su ilSaronno anche le interviste del dopo gara.

E la cronaca play by play

Eccellenza, girone A – Risultati della quinta giornata

Sabato 10 ottobre

Rhodense-Lentatese 1-0

Aurora Cantalupo-Ardor Lazzate 1-1

Domenica 11 ottobre

Assago-Vergiatese 0-0

Baranzatese-Besnatese 3-2

Barona Sporting-Sedriano 0-1

Caronnese-Academy Calvairate 2-1

Magenta-Fbc Saronno 1-2

Tribiano-Legnano 1-2

Classifica

Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 13; Baranzatese 10; Sedriano 8; Barona Sporting, Academy Calvairate, Fbc Saronno 7; Vergiatese 6; Lentatese 5; Tribiano, Magenta 4; Ardor Lazzate 3; Assago, Besnatese 1.

Classifica dopo la quinta giornata, con il dato dell’Aurora Cantalupo da integrare.

11102026