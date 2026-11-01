VERGIATE – Il Fbc Saronno espugna il campo della Vergiatese e conquista tre punti preziosi nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Finisce 1-0 per i biancocelesti grazie a una rete di Ientile nel finale del primo tempo, al termine di una partita combattuta e caratterizzata da un finale particolarmente acceso, con un calcio di rigore inizialmente assegnato ai padroni di casa e poi revocato dall’arbitro, altre proteste per un presunto fallo di mano e le espulsioni dell’allenatore e del viceallenatore della Vergiatese.

Il Saronno si presenta a Vergiate con una novità importante tra i pali: dal primo minuto gioca infatti Filippo Todesco, il portiere appena tornato in biancoceleste dopo l’ottima stagione scorsa. In panchina c’è anche il nuovo acquisto Simone Diouck, difensore ex Solbiatese, destinato a fare il proprio esordio nel corso della ripresa. La gara si apre con un contrattempo per i padroni di casa. All’8′ l’attaccante Dervishi è costretto ad abbandonare il terreno di gioco zoppicante a causa di un infortunio, lasciando il posto a Merandi. La Vergiatese riesce comunque a rendersi pericolosa al 22′, quando una veloce azione offensiva porta al tiro Fischetti, che conclude da poco dentro l’area mandando il pallone di poco a lato.

Al 28′ il Saronno deve fronteggiare due pericolose mischie nella propria area di rigore, riuscendo a uscirne senza conseguenze. I biancocelesti rispondono al 35′ con una punizione dal limite calciata da Candido, la cui conclusione viene deviata sul fondo dal tocco di un difensore.

La svolta arriva al 43′. Il Saronno sviluppa una veloce azione sulla destra, il pallone attraversa l’area e dalla parte opposta arriva Ientile, che in scivolata trova la deviazione vincente da distanza ravvicinata. È il gol dello 0-1, risultato con cui le due squadre vanno al riposo.

Nella ripresa il Saronno prova a rendersi nuovamente pericoloso al 7′, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Lofoco svetta nell’area avversaria, ma la sua deviazione termina a lato. Al 20′ è invece la Vergiatese a sfiorare il pareggio: dopo una rapida ripartenza, Casagrande, appena entrato in campo, si ritrova a colpire di testa da due passi, mandando però il pallone fuori. Tricarico interviene sulla formazione con alcuni cambi. Al 24′ Lazzaro rileva Candido, mentre al 31′ arriva il debutto di Diouck, che prende il posto di Schenetti, appena ammonito. Per il difensore ex Solbiatese sono dunque i primi minuti ufficiali con la maglia biancoceleste.

Il finale è particolarmente movimentato. Al 38′ della ripresa, sugli sviluppi di un’azione nell’affollata area saronnese, la difesa ospite respinge il pallone e l’arbitro Corvino ravvisa inizialmente un’irregolarità, indicando il dischetto del rigore. La decisione viene però annullata dopo una segnalazione dell’assistente. Al centro dell’episodio c’è Scaglione, che sostiene di aver respinto il pallone con la schiena e non con un braccio, mostrando anche la schiena all’arbitro dopo essersi sollevato la maglia.

Passa appena un minuto e arrivano nuove proteste della Vergiatese, questa volta per un presunto tocco di mano di Lofoco all’interno dell’area saronnese. Anche in questo caso non viene assegnato alcun rigore. La tensione cresce ulteriormente e nei minuti successivi vengono espulsi per proteste prima il viceallenatore e poi l’allenatore dei padroni di casa, Matteo Frontini.

Il Saronno supera anche i cinque minuti di recupero e può festeggiare una vittoria importante, ottenuta su un campo difficile e difesa sino all’ultimo in un clima di grande tensione. I biancocelesti salgono a quota 12 punti, raggiungendo il Sedriano e superando proprio la Vergiatese, ferma a 10. Per la formazione di Tricarico è un successo che permette di guardare con maggiore fiducia al prosieguo del campionato.

Su ilSaronno anche le interviste del dopo partita.

Vergiatese-Fbc Saronno 0-1

VERGIATESE (4-4-2): Ferrari; Macchi, Coghetto (19′ s.t. Casagrande), Picozzi (23′ s.t. Merzario), Grippo (7′ s.t. Bertoli); Settimo (14′ s.t. Costantini), Giamberini, Fischetti, Cozzi, Dervishi (8′ p.t. Merandi), Silvano. A disposizione: Pancini, Morello, Mazzalupi, Bernasconi. Allenatore: Frontini.

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Brambilla (46′ s.t. Tarabbia), Lofoco, Scaglione, Ruschena; Malvestio, Schenetti (31′ s.t. Diouck), Ientile (38′ s.t. Favilla); Giudici (43′ s.t. Sardo), Candido (24′ s.t. Lazzaro), Vassallo. A disposizione: Zadek, Rusyn, Serra, Cocuzza. Allenatore: Tricarico.

Arbitro: Corvino di Bergamo (Fundarò di Lecco e Belotti di Chiari).

Marcatori: 43′ p.t. Ientile (S).

Note: spettatori 200. Calci d’angolo 9-3 per il Fbc Saronno. Ammoniti Grippo e Schenetti. Espulsi nella ripresa l’allenatore della Vergiatese Matteo Frontini e il suo vice per proteste. Recupero: 1′ nel primo tempo e 5′ nel secondo.

Eccellenza girone A, risultati e marcatori dell’ottava giornata

Academy Calvairate-Assago 2-1: 15′ p.t. Zani (A), 23′ p.t. Peroni (C), 17′ s.t. Duca (C).

Besnatese-Rhodense 2-3: 9′ p.t. Borda (R), 26′ p.t. Pagliaro (B), 26′ s.t. Mercurio (R), 39′ s.t. Sacco (B), 46′ s.t. Borda (R).

Legnano-Barona 2-2: 11′ p.t. Vitofrancesco (L), 11′ s.t. Guri (L), 35′ s.t. Delavedova (B), 38′ s.t. A. Quaranta (B).

Lentatese-Aurora Cantalupo 1-5: marcatori non disponibili.

Tribiano-Caronnese 3-1: 2′ p.t. Giangaspero (C), 30′ p.t. Delle Fave (T), 41′ s.t. Locati (T), 47′ s.t. Brambilla (T).

Vergiatese-Fbc Saronno 0-1: 43′ p.t. Ientile.

Ardor Lazzate-Baranzatese 0-1: 30′ s.t. Malvestiti.

Sedriano-Magenta 2-2: 9′ p.t. Isufi (S), 5′ s.t. Furlan (M), 12′ s.t. Schingo (S), 19′ s.t. Rausa (M).

Classifica

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

(foto: alcune fasi del match)