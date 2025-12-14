CARONNO PERTUSELLA – Domenica pomerggio è momento di derby al Comunale di Caronno Pertusella: i rossoblù di MIster Ferri ospitano i bianco azzurri di Danilo Tricarico. Gli spalti sono pieni: alle 14.30 il direttore di gara Francesco Ballabio di Seregno emette il fischio d’inizio del match.

​La partita parte subito con la Caronnese in avanti: al 2’ su un preciso cross di Colombo tocca a Malvestio intercettare e di testa gonfiare la rete: 1-0. All’11’ Colombo ruba palla sulla tre quarti, lancia Malvestio in area che effettua un ottimo cross che nessuno aggancia a pochi metri dalla linea di porta Al 14’ a seguito di punizione Benedetti impegna il numero uno caronnese Vergani alla parata a terra. Al 23’ Vitofrancesco ci prova dalla tre quarti ma la palla si spegne sopra la traversa. Alla mezz’ora Di Quinzio recupera palla a centrocampo, passa a Colombo che effettua un assist per El Hilali che a giro manda sopra il legno più alto. Due minuti dopo Colombo calcia a palombella ma la palla esce dallo specchio della porta del Saronno Al 33’ El Hilali dal limite in posizione centrale calcia sicuro sfiorando la traversa. Al 35’ su cross di Vitofrancesco si evidenzia Colombo che calcia a mezza altezza impegnando Todesco alla parata. Al 40’ Ientile calcia in diagonale a fil di palo. Dopo un minuto di recupero le squadre rientrano negli spogliatoi.

Inizia la ripresa e. succede l’imprevedibile: al 7’ viene espulso Di Quinzio nello stupore generale di tutti (Caronnese, avversari e pubblico) su segnalazione del guardalinee che evidenzia da più di 50 metri una condotta scorretta in area del Saronno. E’ di fatto la decisioone che falsa completamente l’andamento del match (al di la del risultato finale). Al 13’ Malvestio ha una grandissima palla gol davanti alla porta avversaria: a tu per tu con il portiere il caronnese calcia sicuro e solo l’intervento provvidenziale di Todesco salva il gol. Al 16’ il Saronno riporta il risultato in pareggio: Vassallo aggancia un cross dalla fascia destra ed è l’1-1. Il Saronno approfitta della superiorità numerica per spingere nella metacampo della Caronnese dove l’attenta retroguardia di casa è brava e attenta e disinnescare gli inserimenti dei bianco celesti. Al 28’ e’ bravo Vergani a respingere un insidioso colpo di testa in mischia a seguito di calcio d’angolo. Al 35’ altro calcio d’angolo per gli ospiti e dalla mischia esce una palla che quasi imbecca il legno più alto. Dopo sette lunghi minuti di recupero il match si chiude sull’1-1 finale.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match.

L’intervista al direttore generale della Caronnese, Emiliano Nitti.

Ed al capitano del Fbc Saronno, Matteo Viganò.

Caronnese-Fbc Saronno 1-1

CARONNESE (4-1-3-2): Vergani; Vitofrancesco, Galletti, Sorrentino, Dilernia; Ortelli; Malvestio, Di Quinzio, Cerreto (20’ st Bugno); El Hilali (14’ st Tumino), Colombo N. (33’ st Ghibellini). A disposizione Colombo Ni., Dugo, Terrini, Corno, Cappi, Savino. All. Ferri.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Viganò, Mzoughi, Lofoco (15’ st Sardo); Ientile (40’ st Cabezas), Manfron (14’ st Ruschena), De Vincenzi, Alletto; Benedetti (40’ st Raimondo), Cocuzza, Vassallo. A disposizione Norrito, Volontè, Hasanaj, Provasi, Serra. All. Tricarico.

Arbitro: Ballabio di Seregno (Boni di Milano e Cortesi di Bergamo).

Marcatori: 2’ pt Malvestio (Ca), 15’ st Vassallo (Sa).

Note – Spettatori 250. Angoli 6-5 Caronnese. Ammoniti: Lofoco, De Vincenzi, Vergani, Ortelli. Espulso Di Quinzio al 6’ st. Recupero: 1-7.

(foto Andrea Elli)

14122025