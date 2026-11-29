LAZZATE – Il Fbc Saronno torna alla vittoria aggiudicandosi oggi per 3-2 il derby sul campo dell’Ardor Lazzate, valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. Prima affermazione per Roberto Bonazzi sulla panchina biancoceleste, al termine di una partita combattuta e caratterizzata dalla doppietta di Ientile. Davanti a 250 spettatori sono stati i padroni di casa a rendersi pericolosi in avvio: al 5′ Cazzaniga ha colpito la traversa con una conclusione dal limite dell’area. Al 12′ il Saronno ha dovuto fare i conti con l’infortunio del portiere Todesco, caduto sulla spalla e sostituito da Zadek. Al 21′ l’arbitro ha annullato una rete di Vavassori per un fallo sul portiere in uscita.

Il Saronno ha preso progressivamente l’iniziativa e al 27′ ha sbloccato il risultato con Giudici, pronto a ribadire in rete una corta respinta di Righetto su colpo di testa di Diouck. Al 31′ Ientile ha approfittato di un errore del portiere lazzatese su un retropassaggio, depositando il pallone nella porta sguarnita. Poco dopo Vassallo ha sfiorato il terzo gol.

In apertura di ripresa l’Ardor, con Torraca in campo, ha riaperto la partita: al 4′ Gatelli ha accorciato le distanze sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il Saronno ha avuto una buona occasione con Cocuzza al 28′, prima di trovare al 30′ la terza rete con Ientile, autore di un preciso diagonale dalla sinistra. In pieno recupero Mauri, al termine di un’azione personale, ha firmato il gol del definitivo 2-3.

Con questo successo il Saronno sale a quota 19 punti in classifica, mentre l’Ardor Lazzate rimane fermo a 10.

Nella fotogallery di Andrea Elli le immagini del derby.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

ARDOR LAZZATE (4-3-3): Righetto; Mauri, Gatelli, Soldi, Eberini (1′ st Torraca); Di Giuliomaria, Bertoni, Vavassori; Panatti, Valerin, Cazzaniga. A disposizione: Speziale, Annoni, Gondor, De Milato, Ortelli, Galimberti, Ballarini, Carbone. Allenatore: Gheller.

FBC SARONNO (4-1-3-2): Todesco (12′ pt Zadek); Renner, Tarabbia (19′ st Ruschena), Diouck, Scaglione; Lazzaro (24′ st Cabezas); Malvestio (24′ st Cocuzza), Schenetti, Ientile; Vassallo, Giudici. A disposizione: Lofoco, Brambilla, Favilla, Martini, Serra. Allenatore: Bonazzi.

Arbitro: Diego Serafini di Crema (Marco Silvestri di Pavia e Daniele Milani di Bergamo).

Marcatori: 27′ pt Giudici (S), 31′ pt Ientile (S), 4′ st Gatelli (A), 30′ st Ientile (S), 48′ st Mauri (A).

Note: spettatori 250. Angoli 6-2 per l’Ardor. Ammoniti Panatti, Cazzaniga, Gatelli, Cabezas e Ruschena. Recupero 1′ pt e 4′ st.

(foto Andrea Elli: alcune fasi del match)

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