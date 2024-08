SARONNO – Per il Fbc Saronno la nuova stagione, in Eccellenza, è iniziata ufficialmente ieri con il raduno e la prima giornata di preparazione al centro sportivo di via Resegone a Bregnano, che poi ospiterà gli allenamenti dei biancocelesti per tutta la stagione.

Nelle immagini di Andrea Elli i momenti di una intensa giornata anche a dispetto del caldo che per ora non sta dando tregua.

Le amichevoli

Per iniziare la squadra di mister Varaldi affronterà il Muggiò sabato 10 alle 17, si proseguirà con la sfida a Pero contro il Club Milano martedì 13 alle 17. In seguito gli amaretti sfideranno lo Sporting Barona giovedì 22 alle 19 e, infine, il Seregno in casa nel weekend del 24-25 agosto.

Le avversarie del Saronno in Eccellenza

Il Fbc Saronno è inserito nel girone A di Eccellenza, ed affronterà dunque Ardor Lazzate, Base 96 Seveso, Caronnese, Casteggio, Cinisello, Ispra Calcio, Legnano, Lentatese, Mariano Calcio, Meda 1913, Pavia 1911, Rhodense, Robbio Libertas, Sedriano, Sestese Calcio, Solbiatese Calcio 1911, Vergiatese.