ISPRA – Non una bella prestazione quella messa in mostra dal Fbc Saronno nella partita disputata nel primo pomeriggio di oggi 12 dicembre nel campo dell’Ispra in occasione della prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza lombarda. La partita finisce con il risultato di 1-0, determinante la rete firmata da Oldrini al primo minuto della ripresa.

ISPRA -Fbc SARONNO 1-0

ISPRA (4-3-3): Ferloni; Dardha, Parini, Pescara, Parpaiola (17’ st Contini); Gomez, Giuliani, Grieco; Oldrini, Zani (35’ st Coulibaly), De Bernardi (43’ st Ippolito). A disposizione Oniscodi, Giomi, Candura, Figini, Margiotta, Rubino. All. Ferrero.

FBC SARONNO (4-4-2): Todesco; Ortolani, Bello, Aletto, Brennici (37’ st Sironi); Vaglio, Papasodaro, Pedrocchi (37’ st Pandini), De Vincenzi (15’ st Cabezas); Locati (37’ st Schingo), Mammetti. A disposizione Tucci, Proserpio, Ciceri, Ferrari, Mazzone. All. Roncari.

Arbitro: Donadelli di Sondrio (Desiderato di Legnano e Casiraghi di Seregno).

Marcatore: 1’ st Oldrini (I).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-1 Fbc Saronno. Ammoniti Oldrini, Parpaiola, De Bernardi, Cabezas, Papasodaro. Recupero 1-5.