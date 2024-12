SARONNO – Festa di Natale l’altra sera al Club horses di Misinto per il Fbc Saronno: un momento di convialità per tutto lo staff della formazione maggiore saronnese, che milita in Eccellenza, di scambio di auguri ed anche di regali, rigorosamente… biancocelesti.

All’appuntamento giocatori e staff della prima squadra, con gli sponsor e tutti i dirigenti: dal direttore generale Marco Proserpio al presidente Giuseppe Giglio al presidente onorario Gaetano Barletta a tutti gli altri che ogni domenica, e durante la settimana si danno da fare sul fronte della organizzazione e gestione dello storico club calcistico di Saronno.

Il campionato di Eccellenza è giunto al giro di boa: dopo la pausa di fine anno si riparte domenica 12 gennaio con Ispra-Saronno.

Classifica

Solbiatese 40 punti, Pavia e Caronnese 38, Mariano 36, Ardor Lazzate 35, Rhodense 34, Fbc Saronno 28, Meda 21, Vergiatese 20, Cinisello, Casteggio, Lentatese e Sedriano 19, Sestese e Ispra 15, Legnano 14, Robbio Libertas 8, Base 96 Seveso 6.

(foto Andrea Elli: alcuni momenti della festa del Fbc Saronno)

