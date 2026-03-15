SARONNO – Con le immagini di Andrea Elli riviamo la partita del Fbc Saronno della domenica pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” contro la Vergiatese, per il campionato di Eccellenza. Ai biancocelesti, che puntavano a consolidarsi in zona playoff, è andata male, contro la squadra-rivelazione del torneo, che si è imposta con un gol per tempo.
Calcio Eccellenza, il Saronno cade contro la Vergiatese: riaperta la corsa playoff
Fbc Saronno-Vergiatese 0-2
FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco (28’ st Viganò), Mzoughi, Lorusso; Cabezas (14’ st Candido), Lazzaro, Mira (14’ st De Vincenzi), Ientile; Vassallo (28’ st Benedetti), Cocuzza (14’ st Serra), Ruschena. A disposizione Foresti, Alletto, Raimondo, Manfron. All. Tricarico.
VERGIATESE (4-4-2): Ferrari; Grippo, Picozzi, Mazzucchelli, Caluschi; Costantini (23’ st Cozzi), Bregasi (5’ st Giamberini), Pisan, Dervishi (21’ st Basso); Settimo (39’ st Diana), Oldrini (46’ st Casagrande). A disposizione Pancini, Macchi, Gallazzi, Merzario. All. Tomasoni.
Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Guida di Pavia e Torcea di Lodi).
Marcatori: 38’ pt Oldrini (V), 11’ st Giamberini (V).
Note – Spettatori un centinaio. Angoli 8-5 Fbc. Ammoniti Grippo, Bregasi, Costantino, Mzoughi, Lorusso, Lazzaro, Picozzi, Ruschena. Recupero 1-5.
15032026
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