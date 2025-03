SARONNO – Nelle foto di Letizia Elli i momenti dell’incontro di oggi allo stadio fra Fbc Saronno e Cinisello, uno scoppiettante 3-3 che certo non ha annoiato il pubblico.

Analisi di fine gara a cura del tecnico saronnese, Fabio Tibaldo.

Su ilSaronno pure l’intervista al tecnico del Cinisello, Alessio Vianello.

Ed anche la cronaca play by play del match.

Risultati

29′ giornata: Ardor Lazzate-Lentatese 2-2, Fbc Saronno-Cinisello 3-3, Caronnese-Legnano 2-1, Rhodense-Meda 1-1, Robbio Libertas-Base 96 Seveso 0-0, Sedriano-Ispra 0-1, Solbiatese-Sestese 1-1, Vergiatese-Mariano 3-0, Casteggio-Pavia 1-2.

Classifica

Caronnese e Pavia 67 punti, Solbiatese 66, Rhodense 60, Mariano 59, Ardor Lazzate 52, Fbc Saronno 47, Sestese 40, Vergiatese 37, Legnano, Cinisello e Lentatese 36, Ispra 34, Casteggio 33, Sedriano 30, Meda 24, Robbio Libertas 22, Base 96 Seveso 19.

Fbc Saronno-Cinisello 3-3

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Ortolani, Alletto, Bello, Ruschena (30’ st Fasoli); Favilla (15’ st Cabezas), Pedrocchi (9’ st De Vincenzi), Proserpio (39’ st Ferrari); Brennici (30’ st Mammetti), Locati, Schingo. A disposizione Tucci, Rudi, Papasodaro, Marangoni. All. Tibaldo.

CINISELLO (4-4-2): Calabrò; Manta, Lazzaroni, Frigerio, Silvestre; Martini (23’ st Ranzetti), Principi (15’ st Cesana), Crimaldi, Chiodi; Stefanoni, Caccianiga (21’ st Pardo). A disposizione Meneghel, Pellegrino, Vario, Boni, Piccirillo, Filippini. All. Vianello.

Arbitro: Chargui di Lovere (Sechi di Crema e Meroni di Chiari).

Marcatori: 3′ pt Stefanoni (C), 12′ pt Martini (C), 17′ pt Locati (S), 20′ st Locati (S), 42′ st Chiodi (C), 45′ st Ferrari (S).

30032025