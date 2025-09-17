LAZZATE – Presentazione ufficiale, l’altra sera allo stadio Brera, delle squadre Ardor Lazzate per la nuova stagione appena iniziata. La compagine gialloblù schiera la formazione maggiore in Eccellenza allenata da Ferdinando Fedele, alle spalle un folto settore giovanile che copre praticamente tutte le fasce di età.
All’evento, in uno stadio affollatissimo, tutti i futuri protagonisti sportivi con i loro dirigenti, dal presidente societario Luca Lo Cicero al vicepresidente Pierangelo Balzarotti; presente anche il sindaco Andrea Monti e tutte le autorità locali.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09
(foto da Facebook: la bella serata a Lazzate di presentazione delle squadre lazzatesi, che si è svolta nella cornice dello stadio Brera, in paese)
17092025
Lascia un commento