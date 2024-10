SARONNO- Nell‘anticipo del sabato sera di Eccellenza, la Solbiatese supera il Saronno per 2-3. Nonostante il tutto esaurito al Colombo Gianetti, gli amaretti non riescono a regalare la vittoria ai propri tifosi. Vince la Solbiatese, che rimane in testa insieme all’Ardor e il Mariano.

Il racconto della partita nelle immagini di Andrea Elli.