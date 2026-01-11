SARONNO – Nella prim giornata di ritorno del campionato d’Eccellenza oggi la vittoria 3-2 del Fbc Saronno in casa contro l’Arcellesco. Riviviamola con le immagini di Andrea Elli.

Fbc Saronno-Arcellasco 3-2

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Viganò, Raimondo, Alletto; Benedetti (36’ st Mzoughi), Mira, Ruschena (4’ st Manfron), Lazzaro; Ientile, Cocuzza, Vassallo (40’ st Serra). A disposizione Norrito, Provasi, Quaglio, Tibaldo, Modenesi, Lopez. All. Tricarico.

ARCELLASCO (4-4-2): Pirola; Ripamonti, Sotelo Guerra, Garofoli, Locatelli (40’ st Castria); Colombo (39’ st Hamidi), Scaccabarozzi (31’ st Pontiggia), Belingheri (39’ st Di Cesare), Caligiuri; Giugliano, Gandola. A disposizione Scalise, Galbusera, Bossi, Mazara, Suarato. All. Nava.

Arbitro:; Foppoli di Lovere (Morina di Chiari e Mokhnatyy di Brescia).

Marcatori: 15’ pt Ientile (S), 21’ pt Vassallo (S), 22’ pt Cocuzza (S), 35’ pt Gandola (A), 41’ ptn Giugliano (A).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 8-5 Arcellasco. Ammoniti Ripamonti, Scaccabarozzi, Locatelli, Lazzaro, Ientile, Todesco. Recupero 2-7.

Risultati

18′ giornata. Sabato: Solbiatese-Vis Nova Giussano 0-0. Domenica Fbc Saronno-Arcellasco 3-2, Legnano-Vigevano 0-0, Lentatese-Vergiatese 1-2, Magenta-Sestese 2-1, Mariano-Sedriano 2-3, Rhodense-Arconatese 2-3, Ardor Lazzate-Altabrianza 3-1, Besnatese-Caronnese 0-1.

Classifica

Arconatese 45 punti, Solbiatese e Caronnese 32, Legnano 31, Fbc Saronno 28, Vergiatese 27, Magenta 26, Besnatese 25, Rhodense 24, Vis Nova Giussano e Lentatese 22, Sestese, Sedriano e Mariano 20, Arcellasco e Altabrianza 18, Vigevano 15, Ardor Lazzate 13.

Interviste

11012026