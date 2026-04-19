SARONNO – Una partita ricca di emozioni e colpi di scena quella andata in scena oggi allo stadio Colombo Gianetti, dove il Fbc Saronno ha superato la Caronnese 3-2 al termine di un derby intenso e combattuto. Davanti a un pubblico numeroso, le due squadre hanno dato vita a una gara vibrante, decisa nei minuti finali. Per i biancocelesti era una sfida decisiva in ottica playoff e la vittoria rappresentava l’unico risultato utile per restare in corsa.

La partita si sblocca nel primo tempo con il vantaggio della Caronnese, a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Vaghi. Il Saronno reagisce creando diverse occasioni, con Vassallo tra i più attivi, ma senza riuscire a trovare il pareggio prima dell’intervallo. Nella ripresa arriva l’1-1 proprio con Vassallo, bravo a sfruttare un assist di Ruschena. I padroni di casa continuano a spingere, ma è ancora la Caronnese a colpire, tornando in vantaggio con Corno. Nel finale succede di tutto: il Saronno trova il pareggio con Alletto e completa la rimonta proprio allo scadere con Ruschena, autore del gol del definitivo 3-2 che fa esplodere lo stadio e dà il via alla festa dei tifosi insieme alla squadra. Un successo pesantissimo per il Fbc Saronno, che mantiene vive le proprie ambizioni playoff, mentre per la Caronnese, già ben posizionata, la sconfitta incide meno sulla classifica.

Fbc Saronno-Caronnese 3-2

FBC SARONNO: Todesco, Mzoughi, Viganò, Lorusso (36’ st Benedetti), Ientile, Lazzaro, Mira (1’ st Cabezas, 39’ st Alletto), Ruschena, Serra (1’ st Cocuzza), Candido (49’ st Raimondo), Vassallo. A disposizione Foresti, Lofoco, Manfron, Quaglio. All. Tricarico.

CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Vaghi, Sorrentino, Vitofrancesco, Malvestio, Corno, Di Quinzio (36’ st Cappi), Ortelli, Cannizzaro (18’ st Ghibellini), Colombo (44’ st Tumino). A disposizione Vergani, El Frak, Terrini, Sarkar, Macaluso, Inviti. All. Ferri.

Arbitro: Meazza di Abbiategrasso (Sivverini di Monza e Silvestri di Pavia).

Marcatori: 13’ pt Vaghi (Ca), 14’ st Vassallo (Sa), 34’ st Corno (Ca), 46’ st Alletto (Sa), 48’ st Ruschena (Sa).

Note: spettatori 800. Calci d’angolo 5-3 per la Caronnese. Ammoniti Cannizzaro (Ca), Mira (Sa), Lorusso (Sa), Cabezas (Sa), Lazzaro (Sa), Ortelli (Ca). Recupero 3’ + 5’.

(foto Fbc Saronno)

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