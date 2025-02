LENTATE SUL SEVESO – Partita caldissima e combattuta fino all’ultimo minuto quella disputata a Lentate sul Seveso tra i padroni di cada della Lentatese e la Caronnese valida per la ventiquattresima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia, decisivo per i tre punti il bellissimo goal del capitano rossoblu Corno. Le foto del match.

Lentatese-Caronnese 0-1

LENTATESE: Barlocco, Malacarne, Pignatiello, Di Mango, Arienti (37′ st Musazzi), Dugnani, Siviero (41′ st Borsani), Molteni (28′ st Motta), Diaferio, Filomeno, Leone (28′ st Buzzetti). A disposizione Leoni, Carrino, Spinelli, Parravicini, Balduzzi. All. Fossati.

CARONNESE: Paloschi, Dilernia, Napoli (17′ st Battistella), Zibert, Lofoco, Sorrentino, Malvestio, Savino (23′ st Cerreto), Colombo (34′ st Cannizzaro), Corno, Romeo (29′ st Paltrinieri). A disposizione Vergani, Tondi, Oliviero, Omoregbe, Doumbia. All. Ferri.

Arbitro: Foppoli di Lovere (Mendeni di Lovere e Mohamed Elghachi di Bergamo).

Marcatore: 13′ st Corno (C).