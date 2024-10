SARONNO – “Sebbene oggi avversari, non dimentichiamo la promozione ottenuta insieme !

Un giusto riconoscimento per le ultime due importanti stagioni coi nostri colori. Grazie mister Tricarico! Avanti Saronno!” Così i dirigenti del club biancoceleste, dal presidente Giuseppe Giglio al presidente onorario Gaetano Barletta, al direttore generale Marco Proserpio ed a tutti gli altri dello staff che sabato sera scorso per l’anticipo allo stadio “Colombo Gianetti” con la Solbiatese hanno riservato un caldissimo benvenuto, c’è stata anche una premiazione nel pre-gara, all’allenatore Danilo Tricarico, che ha guidato il Fbc per due annate e che ora è sulla panchina della Solbiatese.

A fine partita (2-0 per la Solbiatese il risultato, nella quinta giornata di Eccellenza) anche il ringraziamento di Tricarico alla dirigenza saronnese ed ai tifosi per la bella accoglienza e le tante manifestazioni di simpatia ricevute. Un legame, quello fra Tricarico e Fbc Saronno, che resta dunque ancora vivissimo.

(foto Andrea Elli: le immagini della premiazione a Tricarico a bordo campo da parte del presidente onorario saronnese, Gaetano Barletta, e del direttore generale Marco Proserpio)