VERGIATE – La Vergiatese (oggi, 12′ giornata di Eccellenza) si conferma solida e concreta: sotto una pioggia battente e su un campo pesantissimo, i padroni di casa piegano il Fbc Saronno con una doppietta di Oldrini già nel primo tempo. I biancocelesti, privi di Benedetti e Lazzaro, faticano a trovare ritmo e incisività, mentre i locali costruiscono di più e chiudono con un eloquente 6-0 nella conta dei calci d’angolo. Per il portiere Ferrari, di fatto, nessun intervento decisivo nell’arco dei novanta minuti.

La partita prende una direzione chiara sin dalle battute iniziali: mischia pericolosa in area saronnese, tiro di Dervishi fuori di pochissimo al 2’, salvataggio di Todesco al 6’. Il Saronno prova a farsi vivo al 27’, quando Serra manda in porta De Vincenzi che, a tu per tu con la rete spalancata, sciupa clamorosamente. La risposta è immediata: al 35’ Oldrini accelera, entra in area e firma l’1-0. Nella ripresa Tibaldo inserisce Sardo, che dà vivacità sulla destra, ma le occasioni vere restano della Vergiatese: Todesco salva su Dervishi al 7’, e due gol vengono annullati ai padroni di casa per offside. Nel recupero anche il Saronno trova la rete con Cocuzza, ma pure in questo caso il guardalinee ferma tutto per fuorigioco. Biancocelesti mai davvero pericolosi, Vergiatese più lucida e padrona del campo: il verdetto, alla fine, è giusto.

16112025