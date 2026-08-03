CARONNO PERTUSELLA – I 30 e più gradi già alle 9.30 di lunedì mattina non hanno fermato la Caronnese: oggi allo stadio di corso della Vittoria il raduno della prima squadra, che ha dato avvio alla nuova stagione calcistica, Con i rossoblù ancora impegnati in Eccellenza e che non nascondono obiettivi di alta classifica.

In campo, per dirigere il suo primo allenamento in rossoblù, il nuovo allenatore Andrea Tomasoni (ex Vergiatese), ai suoi ordini un gruppo parzialmente rinnovato e che rappresenta un mix fra esperienza e gioventù. Fra gli arrivi quello di Cocuz dalla Solbiatese, Fogal ex Ardor Lazzate e La Ruffa ex Renate; fra le conferme quella dell’inossidabile capitano e bandiera della Caronnese, Federico Corno.

Ora allenamenti prestagionali sempre allo stadio cittadino, e presto le prime amichevoli: sabato 8 agosto c’è Como Primavera-Caronnese alle 17.30 al centro sportivo di largo dello Sport 1 a Rovello Porro; mercoledì 19 agosto alle 18, stadio di Caronno, Caronnese-Club Milano e domenica 23 agosto sempre a Caronno, alle 18, Caronnese-Universal Solaro.

(foto: alcuni immagini del raduno e primo allenamento)

03082026