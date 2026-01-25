RHO – Nella 20’ giornata di Eccellenza la Rhodense trova il riscatto superando il Fbc Saronno con il punteggio di 4-2 al termine di una gara combattuta, decisa dalla maggiore concretezza dei padroni di casa nei momenti chiave.
La partita si sblocca al 13’ con un contropiede fulmineo finalizzato da Mancosu, che raddoppia al 25’ sfruttando ancora una ripartenza efficace. Il Saronno resta in partita e accorcia al 28’ con Vassallo, bravo a colpire di testa in area. Nel recupero del primo tempo arriva il rigore trasformato da Giangaspero, che manda le squadre al riposo sul 3-1.
Nella ripresa gli amaretti provano a spingere, ma al 12’ la Rhodense allunga ancora con Giangaspero. Il Saronno trova il secondo gol poco dopo con Serra, subentrato dalla panchina, ma non riesce a completare la rimonta nonostante il forcing finale. Il successo consente alla Rhodense di rilanciarsi in classifica, mentre il Fbc Saronno esce sconfitto da uno scontro diretto importante.
Rhodense-Fbc Saronno 4-2
Marcatori: 13’ pt e 25’ pt Mancosu (Rh), 28’ pt Vassallo (S), 46’ pt Giangaspero (Rh) (rig); 12’ st Giangaspero (Rh), 16’ st Serra (S).
