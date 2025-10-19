Partita intensa e ricca di emozioni quella tra Fbc Saronno (per l’occasione in maglia rossa) e Solbiatese, giocata allo stadio Colombo-Gianetti per l’anticipo della settima giornata di Eccellenza Lombardia – Girone A. La squadra ospite domina per gran parte del match e passa in vantaggio al 32′ con Manfrè, dopo diverse occasioni e una traversa di Monteiro. Il Saronno reagisce nel finale del primo tempo con Alvitrez, che colpisce a sua volta la traversa.

Nella ripresa la Solbiatese spreca più volte il raddoppio, mentre il Saronno cresce e trova il pareggio al 36′ con Cabezas, bravo di testa su corner di Lazzaro. Nel finale ancora una traversa nega il gol del 2-1 a Monteiro. Il Saronno porta così a casa un punto prezioso dopo una partita sofferta ma combattuta, grazie anche ai cambi decisi di mister Tibaldo. Amaro invece il pareggio per la Solbiatese, che ha sprecato numerose occasioni da rete.

Fbc Saronno-Solbiatese 1-1

FBC SARONNO (4-3-3): Todesco; Alletto, Viganò (12’ st Corona), Lorusso, Hasanaj, Alvitrez, Lazzaro, Favilla (19’ st Cabezas); Vassallo, Cocuzza, Vaglio (29’ st Benedetti). A disposizione Norrito, Stucchi, Moretti, Serra, Mondoni, Tibaldo. All. Tibaldo.

SOLBIATESE (4-1-4-1): Chironi; Lonardi, Gabrielli, Cosentino, Bobbo; Cocuz; Losada (15’ st Minuzzi), Manfrè (36’ st Martinez), Suatoni, Gasparri; Monteiro Barbosa. A disposizione Cavalleri, Guidetti, Ceruti, Vignati, Tursi. All. Grieco.

Arbitro Fontana di Monza (Faracchio di Busto Arsizio e Vallorani di Abbiategrasso).

Marcatori: 32’ pt Manfrè (So), 35’ st Cabezas (Sa).

Note – Spettatori 300. Angoli 6-4 Solbiatese. Ammoniti Vaglio, Favilla, Cocuzza. Recupero 1-3.

Le interviste post gara.